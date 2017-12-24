مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ

ذكرت وكالة "رويتر" أمس الخميس أن مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي غدا السبت حسب التوقيت المحلي الكوري.

ويهدف هذا المشروع إلى حظر تصدير نحو 90% من المنتجات النفطية إلىى كوريا الشمالية، وإعادة جميع الكوريين الشماليين الذين يعملون في الخارج إلى بلادهم خلال 12 شهرًا.

كما يشمل المشروع فرض عقوبات على 19 فردًا من الكوريين الشماليين، وحظر تصدير المعدات الكهربائية والمعادن الصناعية والمركبات إلى كوريا الشمالية.

وقد تم توزيع مشروع القرار الأمريكي على 15 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي استعدادا للتصويت.

وكانت الصين قد عبرت عن موقفها السلبي بشأن فرض عقوبات أممية إضافية على كوريا الشمالية، لكنها لم تبد حتى الآن موقفها تجاه مشروع القرار الأمريكي الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية قد أطلقت يوم 29 من نوفمبر الماضي صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات من طراز "هوا صنغ - 15"، حيث حلق حتى ارتفاع 4475 كيلومترا قبل أن يسقط على بعد 950 كيلومترا شرق موقع الإطلاق حسب ما ذكرته "بيونغ يانغ".





