الصين تجدد حظرها على الرحلات السياحية الجماعية إلى كوريا الجنوبية

﻿أبلغت سلطات أربع مدن في محافظة "شيان تونغ" الصينية، وهي: "جينان" و"تشينغ تاو"، و"ين تاي"، و"ويهاي"، الوكالات السياحية بأنها لن تسمح بالرحلات السياحية الجماعية إلى كوريا الحنوبية اعتبارًا من شهر يناير من العام القادم، وذلك بعد أقل من شهر واحد من رفع الحكومة الصينية حظرها المفروض على الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت هذا الحظر ضمن الإجراءات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية ردا على نشر نظام "ثاد" فيها، ومن ثم قامت برفع جزء منه في شهر نوفمبر الماضي لمحافظة "شيان تونغ " ومدينة "بكين".

الجدير بالذكر أن الصينيين قد وجهوا انتقادات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للذين قاموا بزيارة لكوريا الجنوبية في الشهر الماضي ضمن الرحلات السياحية الجماعية التي نظمتها وكالة سياحة صينية.

