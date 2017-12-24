ثلاثة كوريين من بين المصابين في حادث دهس متعمد في أستراليا

أكتب :

2017-12-22 17:05:59

تحديث :

2017-12-22 17:23:46

ثلاثة كوريين من بين المصابين في حادث دهس متعمد في أستراليا

قاد أسترالي أفغاني الأصل مصاب بمرض نفسي سيارته لدهس المشاة في سوق لأعياد الميلاد في مدينة ملبورن الأسترالية أمس الخميس، مما أدى إلى إصابة 19 شخصا، من بيهم ثلاثة من السياح الكوريين.
وكانت السيارة تسير بسرعة كبيرة واندفعت نحو المارة عند تقاطع مزدحم في الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر أمس.
وقالت الشرطة الأسترالية إنها لا تعتقد أن الهجوم مرتبط بالإرهاب.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الكوريين الثلاثة المصابين في الحادث، منهم طفل صغير مصاب في رجله، تم نقلهم إلى المستشفى ضمن الحالات الطارئة لتلقي العلاج.
جدير بالذكر أن حدثا مماثلا قد وقع في شهر يناير الماضي في مدينة ملبورن أيضا، مما تسبب في قتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 30 شخصا بجروح.

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