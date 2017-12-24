اليابان تخصص ميزانية دفاع ضخمة للعام المقبل

أكتب :

2017-12-23 14:01:12

تحديث :

2017-12-23 17:25:14

اليابان تخصص ميزانية دفاع ضخمة للعام المقبل

خصصت الحكومة اليابانية أضخم ميزانية للدفاع للعام المقبل، وأشارت إلى الموقف السياسي في شبه الجزيرة الكورية، من بين أسباب رفع الميزانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الزيادة كانت بنسبة 1.3% مقارنة بميزانية العام الجاري، لتصبح 5.1 تريليون ين.
وتمثل هذه الميزانية، التي تنتظر موافقة البرلمان، العام السادس على التوالي الذي تُرفَع فيه الميزانية. كما أنها السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها الميزانية حاجز 5 تريليون ين.
وتدعو حكومة اليابان الحالية، برئاسة رئيس الوزراء "شينزو آبي" باستمرار إلى زيادة ميزانية الدفاع، مشيرة إلى التهديدات الأمنية المتزايدة، بسبب تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية، واتساع الوجود البحري للصين.

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