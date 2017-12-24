الصين تحث على تطبيق العقوبات الجديدة وعلى الحوار أيضا

جددت الصين دعوتها لحل قضية كوريا الشمالية النووية من خلال الحوار والمفاوضات، وذلك عقب تبني مجلس الأمن لقرار يشدد من العقوبات على النظام الكوري الشمالي.

هذا وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون ينغ" اليوم السبت إن القرار الجديد تم تبنيه ردا على اطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات. وأضافت أن القرار عزز من العقوبات على كوريا الشمالية، لكن الناطقة باسم الخارجية الصينية شددت على أن العقوبات يجب ان لا يكون لديها أي تأثير سلبي على الشعب الكوري الشمالي.

يذكر أن "هوا تشون ينغ" قالت إن القرار الجديد يحتوي على تدابير تنص على أن العقوبات لا يجب ان تؤثر على الأنشطة الاقتصادية العادية والتعاون او تقديم الأغذية والمساعدات الانسانية أو انشطة البعثات الدبلوماسية المتمركزة في كوريا الشمالية.

كما أشارت الناطقة باسم الخارجية الصينية إلى أن القرار الجديد يؤكد على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، ويناشد لإيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي لقضية كوريا الشمالية، ويدعو كذلك لاستئناف المحادثات النووية السداسية.

الجدير بالذكر أن المسؤولة الصينية قالت إن القرار يحث الدول ذات الصلة لاتخاذ تدابير لتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وأضافت أن الصين تأمل في حل سلمي لشؤون شبه الجزيرة الكورية وأن الدول المعنية سوف تنفذ العقوبات الجديدة.

















