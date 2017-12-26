إنشاء خط عسكري ساخن بين الولايات المتحدة والصين بشأن كوريا الشمالية

ذكرت صحيفة "آساهي" اليابانية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد اجتماع عسكري بين البلدين ليتم من خلاله بحث القضايا المتعلقة بمسألة كوريا الشمالية ، وإنشاء خط عسكري ساخن بينهما.

وأضافت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة الأمريكية قولهم أن البلدين قد اتفقا على مشاركة المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وتأثيراتها على الاقتصاد الكوري الشمالي.

وقالت إن الخط الساخن سيتم إنشاؤه بين قيادة القوات الصينية في مدينة "شين يانغ" بمحافظة "لياو نينغ" الصينية وقيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن وبكين ستشاركان أيضا المعلومات عن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" قد أكد في محادثات القمة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثامن من شهر نوفمبر الماضي أن الصين لن تسمح لكوريا الشمالية بامتلاك أسلحة نووية ، وستشدد ضغوطها حتى يحين الوقت الذي تتخلى فيه بيونغ يانغ عن طموحاتها النووية.





