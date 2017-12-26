الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات أحادية إضافية على كوريا الشمالية أوائل العام القادم

من المخطط أن يتبنى الاتحاد الأوربي قرارا لفرض عقوبات أحادية إضافية أشد على كوريا الشمالية في أوائل العام القادم وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دفع بيونغ يانغ للالتزام بالواجبات التي تنص عليها القوانين الدولية.

جاءت هذه الخطة في بيان صحفي أصدرته دائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوربي بشأن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي لتشديد الحظر المفروض على تصدير مشتقات البترول إلى كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم دائرة العمل الخارجي " مايا كوسنياتشيش" إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يدل دلالة واضحة على أن المجتمع الدولي يتعاون تعاونا وثيقا في مواجهة برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ لكوريا الشمالية والتي تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين.

وأضافت أن الاتحاد الأوربي سيتبنى قرارا يقضى بتشديد العقوبات الأحادية الإضافية ضد كوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن ، أي في أوائل العام القادم.

وأكدت أن كوريا الشمالية يجب أن تنفذ الواجبات التي حددتها قرارات مجلس الأمن الدولي فورا ودون أي نوع من الشروط المسبقة ، وأن تتوقف عن استفزازاتها الإضافية التي ستتسبب في تصعيد التوتر ليس فقط في شمال شرق آسيا بل أيضا في العالم أجمع، وأن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية بشكل كامل ولا رجعة فيه.

