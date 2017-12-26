قضايا ضد شركة آبل بسبب تبطيء آيفون

قدم عدد من العملاء دعاوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا العملاقة "آبل" بعد أن اعترفت الشركة بأنها قامت عمدا بإبطاء هواتف "آيفون" القديمة من أجل منع مشكلة الإغلاق غير المتوقع.

وقدم خمسة من مستخدمي "آيفون" دعاوى قضائية ضد آبل أمام محكمة شيكاغو الأسبوع الماضي، حيث وصفوا التحديثات التي أجرتها آبل على هواتفهم بأنها "خادعة وغير أخلاقية". كما تم تقديم دعاوى مماثلة في كاليفورنيا ونيويورك، وقدم اثنان من عملاء الشركة في إسرائيل دعوى أمس الاثنين قالا فيها إن الشركة خرقت واجبها تجاه المستهلكين عن طريق إخفاء المعلومات.

وتواجه شركة آبل هذه الدعاوى القضائية بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعمدت إجراء تحديثات على أجهزة آيفون القديمة التي يوجد فيها بطاريات متهالكة من أجل إبطائها، بهدف منع حدوث مشكلة الإغلاق غير المتوقع لتلك الهواتف.