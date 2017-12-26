موسكو تحث واشنطن وبيونغ يانغ على بدء الحوار

حث وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على بدء الحوار، وسط تزايد التوتر الناتج عن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وقال تقرير لوكالة الأنباء الروسية "ريا" التي تديرها الدولة أمس الاثنين، إن موسكو تعمل على الحفاظ على الاتصالات مع بيونغ يانغ على أعلى مستوى ممكن، كما أن لديها قناة لبحث خارطة طريق تستهدف تسوية القضية النووية لكوريا الشمالية.

ونقل التقرير عن "لافروف" قوله إن روسيا تدعو الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى التركيز على حل المشاكل المحددة التي تعاني منها شبه الجزيرة الكورية على أساس التفاوض، وتحقيقا لهذه الغاية من الضروري عدم قطع الاتصالات مع بيونغ يانغ، بل على العكس من ذلك، تطويرها.

وفى مقابلة أخرى مع شبكة "آر تي" التي تمولها الحكومة الروسية، أكد الوزير "لافروف" مجددا على معارضة بلاده لمحاولات فرض حصار اقتصادى كامل على كوريا الشمالية.