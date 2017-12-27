واشنطن تعاقب مسؤوليْن كبيرين في برامج الأسلحة الكورية الشمالية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من أهم المسؤولين الكوريين الشماليين عن تطوير الصواريخ الباليستية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان صحفي أمس الثلاثاء إن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية قد حددت كلا من "كيم جونغ شيك" و"ري بيونغ تشول"، اللذين ينتميان إلى إدارة صناعة الذخائر التابعة لحزب العمال الكوري الشمالي، ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على بيونغ يانغ.



وأوضح البيان أن "كيم" معروف بأنه "شخصية رئيسية" فى برنامج الصواريخ البالستية، حيث قاد الجهود الرامية إلى تحويل نظام الصواريخ من استخدام الوقود السائل إلى نظام الوقود الصلب. وأضاف البيان أن "ري" هو المسؤول الرئيسي عن تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث تم تصويره مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال عمليات إطلاق تلك الصواريخ.

وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة أيضا حظرا على البنوك والشركات والأفراد من القيام بأي أعمال مع هذين المسؤولين، وتسمح للحكومة الأمريكية بتجميد أي أصول لهما. وأكد البيان على أن الحكومة الأمريكية تستهدف من هذه العقوبات المسؤولين عن برامج الصواريخ البالستية في الدولة الشيوعية كجزء من حملة الضغوط القصوى الأمريكية الهادفة لعزل كوريا الشمالية، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

