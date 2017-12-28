سي إن إن تصف أولمبياد بيونغ تشانغ بأنه أول حدث عالمي مهم في العام القادم

أكتب :

2017-12-28 10:34:41

تحديث :

2017-12-28 10:45:48

سي إن إن تصف أولمبياد بيونغ تشانغ بأنه أول حدث عالمي مهم في العام القادم

اختارت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أولمبياد بيونغ تشانغ كأول الأحداث الرئيسية العالمية في عام 2018، كما قالت إنه من الضروري إيلاء الاهتمام بالفريق النيجيري لرياضة التزلج للسيدات في دورة بيونغ تشانغ.
وأشارت إلى أن هذا الفريق يعد أول فريق إفريقي يفوز بحق المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية، وتحظى مرحلة استعداداته للمشاركة في المبارايات باهتمام كبير، حيث فاز الفريق بحق المشاركة في الأولمبياد بصعوبة من خلال جمع تبرعات عبر الإنترنت من أجل شراء الأجهزة اللازمة وتوفير تكاليف المشاركة في المباريات الأولمبية، كما تدرب باستخدام زلاجات خشبية.
بالإضافة إلى ذلك اخترت القناة الأمريكية  حفل زفاف الأمير البريطاني "هاري" وإنجاب زوجة ولي العهد البريطاني "ويليام"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وبدء الرحلات السياحية إلى القمر، كأهم الأحداث العالمية في عام 2018.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Win.k KPOP PLUS
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>