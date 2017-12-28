سي إن إن تصف أولمبياد بيونغ تشانغ بأنه أول حدث عالمي مهم في العام القادم

اختارت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أولمبياد بيونغ تشانغ كأول الأحداث الرئيسية العالمية في عام 2018، كما قالت إنه من الضروري إيلاء الاهتمام بالفريق النيجيري لرياضة التزلج للسيدات في دورة بيونغ تشانغ.

وأشارت إلى أن هذا الفريق يعد أول فريق إفريقي يفوز بحق المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية، وتحظى مرحلة استعداداته للمشاركة في المبارايات باهتمام كبير، حيث فاز الفريق بحق المشاركة في الأولمبياد بصعوبة من خلال جمع تبرعات عبر الإنترنت من أجل شراء الأجهزة اللازمة وتوفير تكاليف المشاركة في المباريات الأولمبية، كما تدرب باستخدام زلاجات خشبية.

بالإضافة إلى ذلك اخترت القناة الأمريكية حفل زفاف الأمير البريطاني "هاري" وإنجاب زوجة ولي العهد البريطاني "ويليام"، وبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وبدء الرحلات السياحية إلى القمر، كأهم الأحداث العالمية في عام 2018.