الصين توقف تصدير المنتجات النفطية الرئيسية لكوريا الشمالية

أظهرت بيانات رسمية أن الصين تحاول تعزيز العقوبات على كوريا الشمالية، حيث بدأت بالفعل في الوقف التام لتصدير المنتجات النفطية الرئيسية، بما فيها الغاز والديزل، إلى كوريا الشمالية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

وحسب نتيجة تحليل للبيانات الخاصة بالمكاتب الجمركية الصينية، أوقفت بكين تماما استيراد خام الحديد والفحم من كوريا الشمالية.

ويقول المراقبون إن هذه الإجراءت الصينية جاءت تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم تحديد الصادرات السنوية من المنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية بحوالي 500 ألف برميل حتى نهاية هذا العام.

ورغم أنه كان من الممكن للصين بناء على ذلك تصدير المزيد من المنتجات النفطية إلا أنها أوقفتها تماما.

تجدر الإشارة إلى أن الصين ظلت ترفض مطالبة المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة، بوقف إمدادات النفط لبيونغ يانغ بحجة الأسباب الإنسانية وغيرها.

ومن ناحية أخرى، التقط قمر صناعي أمريكي صورا فوتوغرافية تظهر تعاملات تجارية سرية في المنتجات النفطية بين الصين وكوريا الشمالية في بحر الغرب.

ويشدد الخبراء على ضرورة المتابعة الدقيقة لوقف أو تخفيض إمدادات النفط والسيطرة الصارمة على التعاملات التجارية السرية التي تزداد في بحر الغرب من أجل إجراء تقييم صحيح لإرادة الصين في فرض عقوبات على كوريا الشمالية.