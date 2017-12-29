ترامب يوكد أن الصين خيبت أمله بشأن كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خيبة أمله الكبيرة من سماح الصين بدخول النفط إلى كوريا الشمالية.

وأضاف "ترامب" في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر أمس الخميس أن تزويد الصين لكوريا الشمالية بالنفط يحول دون التوصل لأي حل ودي لقضية كوريا الشمالية إذا استمر حدوث ذلك.

وجاء تصريح "ترامب" ردا على الأنباء التي تفيد بأن الأقمار التجسسية الأمريكية قد رصدت قيام سفن يعتقد بأنها صينية بتسليم نفط لسفن كورية شمالية في البحر الغربي من شبه الجزيرة الكورية أكثر من 30 مرة منذ شهر أكتوبر الماضي.

ويرى المراقبون السياسيون أن تصريح "ترامب" يهدف إلى فرض ضغوط أشد على الصين لجعلها تعلب دورا في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" قد أكد في مقال كتبه لصحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء الماضي أن الصين يمكن أن تفعل شيئا، وأنها لابد أن تفعل شيئا.

وقالت وكالة "رويترز" إن "ترامب" أكد من خلال تصريحه على أهمية دعم الصين في تحقيق نتائج جيدة من فرض عقوبات على كوريا الشمالية، محذرا من أن جميع الخيارات مطروحة، ومنها الخيار العسكري.