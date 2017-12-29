واشنطن تؤيد قرار الحكومة الكورية السابقة بتعليق تشغيل مجمع كيسونغ

أكتب :

2017-12-29 11:39:02

تحديث :

2017-12-29 12:00:14

واشنطن تؤيد قرار الحكومة الكورية السابقة بتعليق تشغيل مجمع كيسونغ

قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن تأييدها للقرار الذي اتخذتها الحكومة الكورية السابقة بتعليق تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي، وسط الجدل المثار حاليا حول خلفية تعليق العمل في المجمع.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "مايكل كيبي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف راديو صوت أمريكا أن "دانيال راسل" نائب وزير الخارجية الأمركي السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ قد أكد أن قرار الحكومة الكورية بتعليق العمل في مجمع كيسونغ يتناسب مع موقف المجتمع الدولي، وأن "غريس تشيه" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي قد أكدت في شهر أغسطس الماضي تأييد واشنطن لقرار تعليق تشغيل مجمع كيسونغ.

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