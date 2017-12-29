اليابان تحتج على تصريحات الرئيس مون حول الاسترقاق الجنسي

أفادت الأنباء أن الحكومة اليابانية نقلت موقفها إلى كوريا الجنوبية، الذي ينص على أن اتفاق عام 2015، لتسوية قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب، ينبغي أن يظل قائمًا.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن "كينجي كاناسوكي"، المدير العام لمكتب الشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية اليابانية، قد أبلغ سيول بهذا الموقف، في مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس، مع مسؤول كبير في سفارة كوريا الجنوبية في اليابان.

ونقلت عن "كاناسوغي" قوله إنه لا يوجد أي خيار سياسي سوى الحفاظ على الاتفاق. وأوضحت "كيودو" أن اليابان نقلت مخاوفها بشأن تصريحات الرئيس "مون جيه إين"، التي قال فيها إن قضية الاسترقاق الجنسي لا يمكن حلها من خلال الاتفاق الـمُشكِل.

كما اعتبرت طوكيو أن الصفقة تعد أساسًا لعلاقتها مع كوريا الجنوبية، وأعلنت عن معارضتها لمحاولة "مون" تغييرها.

وأشارت "كيودو" إلى تزايد الأصوات المعارضة داخل اليابان لزيارة رئيس الوزراء الياباني المحتملة إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة في "بيونغ تشانغ"، وقالت إن الاحتمال قائم بأن تتدهور العلاقات بسرعة بين سيول وطوكيو.

