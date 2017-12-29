الحكومة اليابانية تدرس عدم مشاركة آبيه في أولمبياد بيونغ تشانغ

قال تقرير نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليومية اليابانية، اليوم الجمعة، إن الحكومة اليابانية تدرس إمكانية عدم قبول الدعوة التي وجهتها الحكومة الكورية لرئيس الوزراء "شينزو آبيه" للمشاركة في حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في شهر فبراير القادم.

وأضافت أن الحكومة اليابانية تعتقد بأنه ليس من الجائز أن يقوم رئيس الوزراء "آبيه" بزيارة لكوريا الجنوبية في الوقت الذي تشهد فيه الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2015 جدلا حول صحتها، والتي استهدفت حل قضية الاسترقاق الجنسي الياباني في أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقالت الصحيفة إن أولمبياد بيونغ تشانغ ستنعقد بشكل متزامن مع فترة مراجعة مشروع الميزانية الحكومية للعام القادم في البرلمان الياباني، كما أن رؤساء الدول الكبرى لم يعربوا حتى الآن عن نواياهم حول المشاركة في الأولمبياد، الأمر الذي جعل الحكومة اليابانية تدرس عدم مشاركة "آبيه" في حفل افتتاح الدورة الأولمبية.

وكانت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" قد قامت بزيارة لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" يوم التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري، ونقلت إليه دعوة للمشاركة في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، حيث قال "آبيه" إنه سيتخذ قرارا مع الوضع في الاعتبار جدول أعماله مع البرلمان.

الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري "مون جيه إين" كان قد أكد على أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الكورية السابقة مع اليابان بشأن حل قضية الاسترقاق الجنسي الياباني قد أقصت الضحايا وتسببت في خيبة أمل للشعب الكوري بسبب البنود الخفية في الاتفاقية.