الصين تنفى تزويد كوريا الشمالية بالنفط

أكتب :

2017-12-29 14:38:53

تحديث :

2017-12-29 14:44:11

الصين تنفى تزويد كوريا الشمالية بالنفط

قال تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" في هونغ كونغ اليوم الجمعة إن وزارة الدفاع الصينية نفت صحة التقارير التي تحدثت عن أن الأقمار التجسسية الأمريكية رصدت بعض السفن الصينية وهي تقوم بتزويد عدد من السفن الكورية الشمالية بالنفط، في البحر الغربي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "رون قوه تشانغ" في موجز صحفي أمس الخميس إنه لم يحدث ما جاء في تلك التقارير، مؤكدا أن الحكومة الصينية تسعى إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام والاستقرار فيها، وحل القضية النووية لكوريا الشمالية من خلال الحوار والتفاوض وبطريقة سلمية.
وأضاف أن الحكومة الصينية والجيش الصيني يلتزامان بشكل تام بالقرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي.

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