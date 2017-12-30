مقاطعة شاندونغ تسمح بجولات سياحية جماعية إلى كوريا الجنوبية

أكتب :

2017-12-30 14:40:08

تحديث :

2017-12-30 14:40:08

مقاطعة شاندونغ تسمح بجولات سياحية جماعية إلى كوريا الجنوبية

أصدرت إدارة السياحة بمقاطعة "شاندونغ" الصينية أمرًا شفهيًّا لوكالات السفر الكبرى في المقاطعة، لتطبيع برامج الرحلات الجماعية إلى كوريا الجنوبية.
يأتي هذا بعد يوم من إعطاء إدارة السياحة في بلدية بكين الضوء الأخضر لإجراء الجولات السياحية إلى كوريا الجنوبية أول أمس الخميس.
وقد ذكرت مصادر محلية أن هيئة السياحة في "شاندونغ" عقدت اجتماعات مع وكالات السفر في المدن التابعة لها، وأبلغتها بإلغاء الحظر على السفر الذي كان قد أعيد فرضه سابقًا.
وحضر الاجتماع مجموعة من شركات السياحة الكبرى، ومن بينها شركات السياحة الكورية.
ومع رفع هذا الحظر، لا يزال هناك ثلاثة أنواع من الحظر قائمة. وهي تشمل القيود على رحلات السفن السياحية والرحلات الجوية المستأجرة الخاصة، والبيع عبر الانترنت، والقيام بأعمال تجارية ذات صلة بمجموعة لوتيه الكورية.

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