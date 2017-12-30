ادعاءات بتهريب النفط إلى كوريا الشمالية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين غربيين رفيعي المستوى اليوم السبت أنَّ ناقلات النفط الروسية قد قدمت الوقود إلى كوريا الشمالية، في ثلاث مناسبات على الأقل، في الأشهر الأخيرة.

ويُدَّعى أن عمليات التهريب التي وقعت في أكتوبر ونوفمبر قد تضمنت نقل الإمدادات البتروكيماوية عبر البحر.

يُشار إلى أن مبيعات النفط أو مشتقاته تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاتهام في أعقاب الكشف عن سفينة من "هونغ كونغ" قد حملت منتجات نفطية مكرَّرَة من ميناء في كوريا الجنوبية، ونقلتها إلى سفينة كورية شمالية في المياه الدولية، في شهر أكتوبر.

وقد صادرت الجمارك الكورية الجنوبية الناقلة للتحقيق معها، بعد دخولها إلى ميناء "يوسو"، في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر.

ويقدَّر أن حوالي 600 طن من السلع النفطية المكررة قد نقلتها السفينة إلى السفينة الشمالية.

كما كشفت أقمار التجسس الأمريكية 30 حادثة تهريب من هذا القبيل، منذ شهر أكتوبر.

وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تورط حكومتها في هذه القضية.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية، الذي أكد بشكل مستقل وجود عمليات التهريب بين السفن الروسية والشمالية، إنه لا يوجد دليل على تورط الدولة الروسية في العمليات الأخيرة.