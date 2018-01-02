ترامب يتجنب التعليق على ادعاءات كيم جونغ أون النووية

تجنب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التعليق على خطاب زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، الذي حذر فيه من أن "الزر النووي" موجود على مكتبه وجاهز للاستخدام إذا تعرضت كوريا الشمالية لأي تهديد.

وردا على سؤال من الصحفيين وهو يتوجه إلى منتجعه في فلوريدا للاحتفال برأس السنة الجديدة، من أجل التعليق على خطاب كيم أمس الاثنين، اكتفى "ترامب" بالقول: "سنرى".

كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق على خطاب "كيم" بمناسبة العام الجديد.

وكان "كيم" قد حذر في كلمته من أن زر إطلاق الأسلحة النووية موجود على مكتبه وجاهز للاستخدام، لكنه قال أيضا إنه "مستعد للحوار" مع سيول، وربما يرسل وفدا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيض التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.