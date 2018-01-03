الشركة المشغلة للسفينة المحتجزة تنفي معرفتها بتسليم نفط إلى كوريا الشمالية

نفى مسؤول كبير في شركة الشحن التي تدير ناقلة صادرتها السلطاتُ الكورية الجنوبية مؤخرا بتهمة نقل نفط إلى كوريا الشمالية، أن تكون الشركة على علم باستخدام تلك السفينة في التجارة مع كوريا الشمالية.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي يقع مقرها في "هونغ كونغ"، اليوم الأربعاء، إنه وفقا لسجل شركات هونغ كونغ، فان السفينة التى تم الاستيلاء عليها هي "لايت هاوس وينمور" المملوكة لشركة "وينمور شيبينغ" وتديرها شركة "لايت هاوس شيبينغ ديفيلوبمنت". وقد سجلت الشركتان عناوين في مدينة "كوانغ تشو" الصينية باسم المدير "كونغ رويكيانغ". وقال "تسنغ هايبو" نائب مدير عام شركة "لايت هاوس شيبينغ ديفيلوبمنت" للصحيفة إنه لم يكن على علم بأن الناقلة استخدمت في انتهاك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية.

وأوضح "تسنغ" أن شركته قد أجّرت السفينة ولم تكن على علم بماهية البضائع التى ستحملها أو ما إذا كانت ستستخدم للتجارة مع كوريا الشمالية.

ويذكر أن مسؤولو الجمارك فى كوريا الجنوبية قد احتجزوا السفينة "لايت هاوس وينمور" يوم 24 نوفمبر، حيث كانت تنقل نقل 600 طن من النفط المكرر إلى سفينة كورية شمالية فى المياه الدولية فى البحر الأصفر يوم 19 أكتوبر.

