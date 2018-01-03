تقرير يتوقع إجراء كوريا الشمالية اختبارا جديدا لصاروخ عابر للقارات

أكتب :

2018-01-03 11:32:13

تحديث :

2018-01-03 18:14:59

تقرير يتوقع إجراء كوريا الشمالية اختبارا جديدا لصاروخ عابر للقارات

قال تقرير بثته قناة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء اختبار صاروخي جديد، في الوقت الذي توشك فيه الكوريتان على إجراء محادثات رفيعة المستوى حول مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
وأضاف التقرير أنه تم رصد إشارات تدل على أن كوريا الشمالية فى المراحل الأولى من عملية إجراء اختبار صاروخي آخر عابر للقارات. وأوضح التقرير أن عملية الاستعداد للتجربة الصاروخية تجري فى نفس الموقع الذي أجرت فيه بيونغ يانغ اختبارها للصاروخ العابر للقارات فى شهر نوفمبر الماضي. وقال إنه إذا كانت هناك خطة بالفعل لإجراء ذلك الاختبار، فسوف تتم عملية الإطلاق في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم.
وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد حذر أول من أمس الاثنين في خطابه بمناسبة العام الجديد من أن "الزر النووي" موجود على مكتبه وجاهز للاستخدام إذا تعرضت كوريا الشمالية لأي تهديد، وهو ما أثار تكهنات حول احتمال ارتكاب بيونغ يانغ استفزازا صاروخيا جديدا. وفي المقابل أصدرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي" تحذيرا شديد اللهجة إلى كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، وقالت إن الولايات المتحدة لن تقبل أبدا بكوريا الشمالية كدولة نووية.

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