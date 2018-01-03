الصين ترحب بمشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ الأولمبية

رحبت الحكومة الصينية بما جاء في خطاب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بمناسبة العام الجديد، والذي قال فيه إنه مستعد لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية وأشار إلى إمكانية إرسال وفد رياضي كوري شمالي إلى دورة الألعاب الاولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في شهر فبراير القادم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كنغ شوانغ" في مؤتمر صحفى دوري أمس الثلاثاء، إن بكين تلاحظ أن قادة كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية يرسلون إشارات تدل على تحسن العلاقات الثنائية، حيث أعربت بيونغ يانغ عن نيتها المشاركة فى أولمبياد بيونغ تشانغ، وهو ما يعتبر أمرا جيدا.

وأضاف المتحدث أن الحكومة الصينية ترحب بهذه التطورات وتدعم جهود الكوريتين لتحسين علاقاتهما وتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وقال إن جوهر القضايا المحيطة بشبه الجزيرة الكورية يتعلق بالأمن، والقضية الأساسية في هذا الصدد هي الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، معربا عن أمل بكين في أن يستأنف الجانبان محادثاتهما لبناء الثقة المتبادلة، بحيث يتم في النهاية تسوية القضايا من خلال الحوار والمفاوضات.

