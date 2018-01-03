الرئيس الأمريكي يحذر كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ردا على تصريح الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأن لديه "زرا نوويا"، إن لديه أيضا "زرا نوويا أكبر وأقوى".

وأضاف ترامب في تغريدة على موقع تويتر بعد ظهر أمس أن الزعيم الكوري الشمالي كيم قال إن لديه زرا نوويا موجودا دائما على مكتبه، وأنه يجب على أي شخص في هذه "الحكومة الجائعة والمستنفدة" أن يخبر "كيم" بحقيقة أن لدى رئيس الولايات المتحدة زرا نوويا أكبر وأقوى.

ويشير المراقبون إلى أن هذه التصريحات القوية من جانب الرئيس الأمريكي تجيء بعد أن أعرب عن موقف حذر من قبل بقوله "سوف نرى"، وذلك فور التصريحات التي أدلى بها الزعيم الكوري الشمالي في الأول من هذا الشهر في كلمته بمناسبة العام الجديد.

كما يشيرون إلى أن الرئيس الأمريكي حذر من جاهزية وقدرة القوة النووية الأمريكية مقارنة مع القوة النووية لكوريا الشمالية.