سي إن إن تختار بيونغ تشانغ ضمن أفضل الأماكن للزيارة في عام 2018

أكتب :

2018-01-03 15:13:38

تحديث :

2018-01-03 15:38:10

سي إن إن تختار بيونغ تشانغ ضمن أفضل الأماكن للزيارة في عام 2018

اختارت قناة "سي إن إن ترافل" الأمريكية مدينة بيونغ تشانغ الكورية التي ستستضيف الدورة الأولمبية الشتوية القادمة خلال الفترة من 9 وحتى 25 من شهر فبراير القادم، لتكون ضمن أفضل 18 مكانا للزيارة في عام 2018.
وقدم تقرير للقناة الأمريكية المنطقة الجبلية في "بيونغ تشانغ" الواقعة في شرق كوريا الجنوبية باعتبارها المدينة التي سوف تستضيف الدورة الأولمبية الشتوية القادمة ونصحت بزيارتها قائلة إنه يتوجب إدراجها في قائمة الأماكن المرشحة لقضاء الإجازات الشتوية حتى ولو لم نحضر ذلك الحدث الرياضي، وأضافت أنه يجب عدم الخلط بين بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية ومدينة بيونغ يانغ الكورية الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن أماكن التزلج على الجليد في بيونغ تشانغ توفر تجربة كورية متميزة حيث توجد منتزهات حديثة مشهورة بالثلوج الجيدة والمصاعد السريعة، حيث ستكون الإجازة الشتوية هناك رائعة مع ممارسة رياضة التزلج على الثلج حتى الساعة الثانية والنصف صباحا وتناول لحوم البقر على أفضل مستوى في العالم والاستماع لأغاني الكي بوب.
وأشار التقرير أيضا إلى أن السفر إلى بيونغ تشانغ أصبح أسهل من أي وقت مضى نتيجة لتحسن البنية التحتية هناك بمناسبة استضافة الدورة الأولمبية الشتوية، حيث تم إنشاء خط سكك حديدية سريعة.
واختارت القناة الأمريكية أيضا غرف الساونا الكورية التي يمكن فيها تسخين الجسم البارد بعد ممارسة الرياضات الشتوية كأهم المعالم التي لا ينبغي تجاهلها.

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