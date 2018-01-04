واشنطن تؤكد أن العلاقات بين الكوريتين جزء لا يتجزأ من حل القضية النووية

قال تقرير بثه راديو "صوت آسيا الحرة" الأمريكي اليوم، إن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت مرة أخرى إلى أهمية تنسيق الاستجابات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية دون أن تذكر بشكل خاص استئناف تشغيل قناة الاتصالات بين الكوريتين.



وردا على سؤال توجه به راديو "ىسيا الحرة" حول استئناف قناة الاتصالات بين الكوريتين أمس، أجابت "كاتينا آدامز" الناطقة باسم إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة مستمرة في إجراء الاتصالات الوثيقة مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالاستجابات المنسقة والمتحدة تجاه كوريا الشمالية، وأنه سيتم الاستفسار من الحكومة الكورية حول التفاصيل.

وردا على سؤال حول احتمال أن يساعد استئناف قناة الحوار بين الكوريتين في حل القضية النووية الكورية الشمالية أو تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، قالت المتحدثة الأمريكية إن تحسين العلاقات بين الكوريتين لا يمكن تحقيقه على نحو منفصل عن حل القضية النووية الكورية الشمالية، وهو ما أشار إليه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" من قبل.



ومن ناحية أخرى، قالت "نيكي هييلي" السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أجرته أول من أمس في مقر الأمم المتحدة إنه إذا لم تتخذ كوريا الشمالية أي إجراء يستهدف التجريد النووي، فلن تأخذ الولايات المتحدة أي عرض للحوار بشكل جدي.



وكان الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قد قال في أول اجتماع للحكومة في العام الجديد إن تحسين العلاقات بين الكوريتين جزء لا يتجزأ من حل القضية النووية الكورية الشمالية، وطلب من وزارة الخارجية أن تجري مناقشات مكثفة مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي من أجل العمل على تحسين العلاقات بين الكوريتين وحل القضية النووية الكورية الشمالية في نفس الوقت.