الأمم المتحدة ترحب باسعادة قناة الحوار بين الكوريتين

أكتب :

2018-01-04 11:22:32

تحديث :

2018-01-04 11:38:16

الأمم المتحدة ترحب باسعادة قناة الحوار بين الكوريتين

أعرب "أنطونيو غوتيريس" الأمين العام للأمم المتحدة عن ترحيب باستعادة قناة الحوار بين الكوريتين أمس، وقال إن إجراء حوار بين الكوريتين يمثل تقدما إيجابيا.
ونقل "فرحان حق" نائب الناطق باسم الأمم المتحدة موقف الأمين العام إلى الصحفيين، حيث قال إن المنظمة الدولية سوف تستمر في بذل الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية حتى يتم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مؤكدا على أن المبادرات الدبلوماسية تساعد على تحقيق هذا الغرض.
الجدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أعرب  في كلمته بمناسبة بداية العام عن استعداده لإرسال  منتخب بلاده إلى أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وإجراء مباحثات بين السلطات ذات الصلة في الكوريتين في هذا الشأن. 
كما اقترحت الحكومة الكورية الجنوبية عقد مباحثات بين الكوريتين مما أدى إلى استعادة قناة الحوار بينهما أمس بعد أن ظلت متوقفة لمدة عام و11 شهرا.

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