تقرير يكشف عن مباحثات سرية بين واشنطن وبيونغ يانغ الشهر الماضي

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية أجريتا مباحثات سرية في العاصمة الصينية بكين، الشهر الماضي.

وقال تقرير نشرته صحيفة سانكاي اليابانية اليوم نقلا عن العديد من المصادر الحكومية اليابانية، إن مسؤولين في الحكومة الأمريكية والنظام الكوري الشمالي قد التقوا في بكين في مطلع شهر ديسمبر الماضي، حيث ناقشا شروط استئناف الحوار وإطاره وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

وأوضح التقرير أن اللقاء ضمن من الجانب الأمريكي "جون ميريل" المدير السابق لقسم شمال شرق آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، بينما لم يُعرف ممثل الجانب الكوري الشمالي.

وقال التقرير إن الجانبين أجريا مناقشات بطريقة "المسار 1.5"، أي التواصل بين القطاعين الخاص والعام.



وبعد ذلك اللقاء، قدم وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" اقتراحا مفاجئا في ندوة عقدت في واشنطن يوم 12 من الشهر الماضي، لفتح باب الحوار قبل كل شيء ودون شروط، حيث قال إن بلاده ترغب في إجراء أول لقاء مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

كما أشار التقرير اقتراح قدمته كندا بإجراء حوار مع كوريا الشمالية، حيث أكد مسؤولون كنديون خلال مباحثات أجروها مع مسؤولين يابانيين في مجالي الشؤون الدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة من 6 وحتى 8 من الشهر الماضي على ضرورة إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقالت الصحيفة اليابانية إن هناك احتمالا بأن تقود القوى المؤيدة للحوار مع كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية مؤتمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي شاركت في الحرب الأهلية الكورية، وتوقعت أن يشهد المؤتمر صراعا بين القوى المؤيدة للحوار والقوى المؤيدة للضغوط.