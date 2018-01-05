واشنطن تعيد إدراج كوريا الشمالية والصين ضمن قائمة انتهاك الحريات الدينية

قالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس إنها أعادت يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، إدراج 10 دول، من بينها كوريا الشمالية والصين، ضمن قائمة "البلدان التي تشكل قلقا خاصا" بسبب انتهاكات الحرية الدينية، فيما جاءت باكستان على قائمة المراقبة الخاصة بسبب ما وصفته الخارجية الأمريكية بـ"الانتهاكات الخطيرة" للحريات الدينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" في بيان، إن الكثير من الناس في العديد من الأماكن حول العالم يتعرضون للاضطهاد والملاحقات غير العادلة والسجن بسبب ممارسة حقهم في حرية الدين والعقيدة.

وتشمل القائمة الأمريكية أيضا كلا من: ميانمار، والإمارات العربية المتحدة ، وإيران، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وإريتريا، وطاجيكستان، وأوزباكستان، وتركمانستان.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرا سنويا منذ 1999حول أوضاع الحريات الدينية في العالم بموجب قانون الحريات الدينية الدولي الذي يقضى بإدراج الدول التي تنتهك الحريات الدينية على قائمة "البلدان التي تشكل قلقا خاصا".

وبهذا، تم إدراج كوريا الشمالية على القائمة للعام السادس عشر على التوالى منذ عام 2001.