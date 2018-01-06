تيلارسون: من المبكر القول أن المحادثات بين الكوريتين ستقود لمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلارسون امس الجمعة إنه من المبكر جدا القول أن المحادثات بين الكوريتين سوف تقود إلى إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

هذا وفي مقابلة له مع قناة سي ان ان، قال المسؤول الأمريكي إنه يجب الانتظار لنرى نتائج المحادثات بين الكوريتين المقرر اجراؤها الاسبوع المقبل. وأضاف تيلارسون أن الرئيس دونالد ترامب عقد محادثات جيدة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي ان أول أمس الخميس، مشيرا إلى أنه شارك في هذه المحادثات التي جرت عبر الهاتف.

كما قال تيلارسون إن كوريا الجنوبية تعتزم التفاوض حول اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية واحتمال مشاركة كوريا الشمالية فيها، موضحا أن الولايات المتحدة تتفهم ان هذا الأمر سيكون محور اللقاء. وقال وزير الخارجية الأمريكي "إنه من المبكر جدا استخلاص أي استنتاجات في هذه المرحلة".

يذكر أن تيلارسون في رد له على سؤال حول ما اذا كانت المحادثات بين الكوريتين ستكون إشارة ايجابية على أن كوريا الشمالية تريد الانخراط اكثر في محادثات، قال "سنرى".

تجدر الإشارة إلى ان وزير الخارجية الأمريكي أكد على سياسة الولايات المتحدة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، منوها إلى أن هذه السياسة تتبعها دول المنطقة ايضا بشكل عام.

