الصين تقيد صادرات الفولاذ والنفط إلى كوريا الشمالية

قالت وزارة التجارة وهيئة الجمارك في الصين امس الجمعة إنه سوف يتم منع صادرات الفولاذ إلى كوريا الشمالية بشكل كامل وذلك ابتداء من اليوم السبت. كما تم ايضا تقييد شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية.

هذا ونشرت وزارة التجارة الصينية في موقعها على الانترنيت وثيقة ذات صلة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2397، وقالت إنها تتخذ تدابير حول عدد من سلع الصادرات إلى كوريا الشمالية وذلك تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدة.

وتظهر الوثيقة تطبيق حظر كامل على شحنات الفولاذ والمواد المعدنية الأخرى والآلات الصناعية وسيارات النقل إلى كوريا الشمالية.

يذكر أن شحنات النفط الخام سوف يتم تقييدها تماشيا مع قرار مجلس الأمن الذي وضع سقفا لامدادات النفط لكوريا الشمالية بحيث لا تتجاوز 525 الف طن وذلك للفترة من شهر ديسمبر المنصرم وحتى ديسمبر 2018.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لعقوبات الأمم المتحدة فإنه سوف يتم ايضا تقييد شحنات منتجات النفط المكرر إلى كوريا الشمالية بحيث لا تتعدى 60 الف طن لكل هذا العام.

هذا وقالت وزارة التجارة في الصين إن الشحنات بالفعل قد اقتربت من السقف المسموح به ولهذا فإنها سوف توقف مؤقتا صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى كوريا الشمالية لهذا العام.

