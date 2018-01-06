واشنطن قد تضم ايفانكا ترامب لوفدها المشارك في اولمبياد بيونغ تشانغ

تشير تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ارسال ابنته وكبيرة مستشاريه ايفانكا ترامب لحضور اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، حيث سوف تنضم لوفد أمريكي عالي المستوى سيشارك في افتتاح الاولمبياد.

هذا وأوردت وكالة رويترز للأنباء اليوم السبت أن مسؤول كبير في الحكومة قال إنه هناك تفكير حول مشاركة ابنة الرئيس لكن لم يؤكد البيت الأبيض بعد هذه التقارير.

وكان الرئيس الأمريكي قد وافق اول امس الخميس على تأجيل التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى نهاية الاولمبياد وذلك في محادثات هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي ان".

كما تم ايضا التأكيد على خطة واشنطن بارسال وفد عالي المستوى لحضور الاولمبياد الشتوية حيث سوف يشمل الوفد أحد اعضاء اسرة الرئيس.

هذا وتفيد تقارير بانه يتم التفكير حاليا في أن يرأس نائب الرئيس الامريكي "مايك بينس" الوفد الأمريكي. ومن المتوقع ان تعلن ادارة ترامب اسماء الوفد المشارك في وقت قريب.

يذكر أنه هناك تكهنات ايضا بأن كوريا الشمالية سوف ترسل "كيم يو جونغ" الأخت الصغرى للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" او المسؤول رفيع المستوى "تشوي ريونغ هي" لحضور الألعاب، حيث انه من المحتمل ان يكون هناك لقاء بين الوفد الكوري الشمالي وايفانكا على هامش فعاليات الألعاب.





