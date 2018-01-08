سيول وطوكيو تتبادلان الآراء حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية

أكتب :

2018-01-08 12:18:25

تحديث :

2018-01-08 13:25:32

سيول وطوكيو تتبادلان الآراء حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية

عقد اليوم الاثنين في سيول اجتماع  بين كبيري المفاوضين النوويين الكوري الجنوبي والياباني، حيث تبادلا الآراء  حول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.
وجاء انعقاد هذا الاجتماع بعد 17 يوما من الاجتماع السابق الذي عقد في طوكيو يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر من العام الماضي.
وتم في اجتماع اليوم بحث القضايا المتعلقة بتعزيز الجهود الدبلوماسية لحل القضية النووية لكوريا الشمالية بشكل سلمي، والالتزام بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على بيونغ يانغ.
وفي وقت لاحق من اليوم، سيعقد اجتماع آخر رفيع المستوى بين وزارتي الخارجية الكورية واليابانية في سيول، يتوقع أن يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بإمكانية إجراء تعديل على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين بشأن ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>