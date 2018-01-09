البابا فرانسيس يدعو إلى تقديم الدعم للمحادثات بين الكوريتين

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تأييده للمحادثات بين الكوريتين المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن الحوار مهم جدا للسلام فى منطقة شمال شرق آسيا وفي كل العالم.

جاء ذلك خلال خطابه السنوي للدبلوماسيين فى مدينة الفاتيكان أمس الاثنين، حيث دعا البابا جميع دول العالم إلى تقديم الدعم للمحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وقال إنه من المهم جدا دعم كل جهد للحوار بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية من أجل إيجاد سبل جديدة للتغلب على النزاعات الحالية، وزيادة الثقة المتبادلة، وضمان مستقبل سلمي للشعب الكورى وللعالم بأسره.

كما أعرب عن قلقه إزاء التهديدات بنشوب حرب نووية فى شبه الجزيرة الكورية، وأكد على ضرورة حظر الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مدينة الفاتيكان من بين 122 دولة تؤيد معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.

وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان قبل يوم واحد من المحادثات رفيعة المستوى المقرر انعقادها بين الكوريتين لأول مرة منذ حوالي عامين.