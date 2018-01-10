واشنطن ترحب بالمحادثات بين الكوريتين حول الألعاب الأولمبية

أكتب :

2018-01-10 12:00:42

تحديث :

2018-01-10 12:00:42

واشنطن ترحب بالمحادثات بين الكوريتين حول الألعاب الأولمبية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالمحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين، والتي أعلنت فيها كوريا الشمالية عن مشاركتها في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر افتتاحها الشهر القادم في كوريا الجنوبية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت" فى بيان لها أمس الثلاثاء، إن واشنطن ترحب بالاجتماع بين الكوريتين "الذى يهدف إلى ضمان نجاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية".
وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة تتشاور مع مسؤولين من كوريا الجنوبية حتى لا تكون مشاركة كوريا الشمالية فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية منتهكة لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها بسبب أسلحتها النووية.
غير أن "نويرت" أشارت أيضا إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اتفقا الأسبوع الماضي على مواصلة حملة "الضغط الأقصى" ضد كوريا الشمالية كي تتخلى عن اسلحتها النووية. وقالت المتحدثة الأمريكية أيضا إن بلادها تبذل قصارى جهدها للتأكد من أن دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية سوف تتم بنجاح وبسلام، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال وفد أمريكي رفيع المستوى للمشاركة في تلك الدورة.

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