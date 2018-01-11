اللجنة الأولمبية الدولية تستضيف اجتماعا مع الكوريتين حول أولمبياد بيونغ تشانغ

صرحت اللجنة الأولمبية الدولية أمس بأنها قررت عقد اجتماع بحضور الاتحاد الكوري الجنوبي للرياضة واللجنة التنظيمية لأولمبياد بيونغ تشانغ، واللجنة الأولمبية الكورية الشمالية، في مقر اللجنة في مدينة لوزان السويسرية يوم 20 من هذا الشهر.

وقالت اللجنة الدولية إن ممثلي الاتحاد الكوري الجنوبي ولجنة أولمبياد بيونغ تشانغ واللجنة الكورية الشمالية وأعضاء الكوريتين في اللجنة الأولمبية الدولية سيشاركون في الاجتماع، حيث يناقشون حجم فريق اللاعبين الكوريين الشماليين واسم الفريق، بسبب فوات موعد طلب مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضا القواعد الخاصة بالعلم والنشيد وملابس اللاعبين الكوريين الشماليين أيضا.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" إنه يرحب من أعماق قلبه بالاتفاق بين الكوريتين.