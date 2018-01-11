نيويورك تايمز تختار مقاطعة كانغ وون كمقصد جدير بالزيارة

اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقاطعة كانغ وون الكورية التي ستستضيف أولمبياد بيونغ تشانغ بدءا من التاسع من الشهر القادم، من بين اثنين وخمسين مقصدا سياحيا جديرا بالزيارة في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2018.

ووضعت الصحيفة الأمريكية اليوم مقاطعة كانغ وون الكورية في المركز السابع من بين المقاصد السياحية المرشحة للزيارة بعنوان "مقاطعة كانغ وون الكورية وتجربة الإقامة في المعابد البوذية والمنتزهات على السواحل والأولمبياد".

وقالت الصحيفة إنه يمكن الوصول بسهولة من العاصمة سيول إلى تلك المقاطعة التي ستستضيف أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وذلك بفضل القطارات السريعة التي تقطع المسافة بين مطار إنتشون الدولي وتلك المقاطعة خلال ساعتين فقط.

وأشارت إلى أن كانغ وون مشهورة برياضة التجديف وسط الموجات السريعة طوال أيام السنة، كما تضم عددا من المنتزهات البحرية على السواحل الرملية في بحر الشرق.

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الحديقة الوطنية في جبل سوراك في تلك المقاطعة تضم عددا من المعابد البوذية الهادئة، حيث يمكن التمتع بالإقامة في تلك المعابد التي تشمل معبد "وول جونغ" في جبل "أوه ديه"، وتذوق الأطعمة الخاصة بالمعابد البوذية.

وكان موقع "سي إن إن ترافل" المتخصص في السفر والتابع لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد اختار في يوم 1 من هذا الشهر منطقة بيونغ تشانغ التي ستقام فيها الدورة الأولمبية الشتوية القادمة، ضمن أفضل ثمانية عشر مكانا جديرة بالزيارة في عام 2018.