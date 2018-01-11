نيويورك تايمز تختار مقاطعة كانغ وون كمقصد جدير بالزيارة

أكتب :

2018-01-11 11:31:24

تحديث :

2018-01-11 11:52:00

نيويورك تايمز تختار مقاطعة كانغ وون كمقصد جدير بالزيارة

اختارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقاطعة كانغ وون الكورية التي ستستضيف أولمبياد بيونغ تشانغ بدءا من التاسع من الشهر القادم، من بين اثنين وخمسين مقصدا سياحيا جديرا بالزيارة في مختلف أنحاء العالم خلال عام 2018.
ووضعت الصحيفة الأمريكية اليوم مقاطعة كانغ وون الكورية في المركز السابع من بين المقاصد السياحية المرشحة للزيارة بعنوان "مقاطعة كانغ وون الكورية وتجربة الإقامة في المعابد البوذية والمنتزهات على السواحل والأولمبياد".
وقالت الصحيفة إنه يمكن الوصول بسهولة من العاصمة سيول إلى تلك المقاطعة التي ستستضيف أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وذلك بفضل القطارات السريعة التي تقطع المسافة بين مطار إنتشون الدولي وتلك المقاطعة خلال ساعتين فقط.
وأشارت إلى أن كانغ وون مشهورة برياضة التجديف وسط الموجات السريعة طوال أيام السنة، كما تضم عددا من المنتزهات البحرية على السواحل الرملية في بحر الشرق.
بالإضافة إلى ذلك، قالت إن الحديقة الوطنية في جبل سوراك في تلك المقاطعة تضم عددا من المعابد البوذية الهادئة، حيث يمكن التمتع بالإقامة في تلك المعابد التي تشمل معبد "وول جونغ" في جبل "أوه ديه"، وتذوق الأطعمة الخاصة بالمعابد البوذية.
وكان موقع "سي إن إن ترافل" المتخصص في السفر والتابع لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قد اختار في يوم 1 من هذا الشهر منطقة بيونغ تشانغ التي ستقام فيها الدورة الأولمبية الشتوية القادمة، ضمن أفضل ثمانية عشر مكانا جديرة بالزيارة في عام 2018.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • التطبيق الجديد يشمل أخبار ومحتويات كي بي إس وورلد راديو مع الخدمات المُقدمة سابقا، من خلال تطبيقات منفصلة مثل أون إير، و نيوز بودكاست ، و هيا نتعلم الكورية ، و المطبخ الكوري...

<

1 / 4

>