زيادة عمليات الحفر في موقع بونغ كيه ري للتجارب النووية بكوريا الشمالية

حذر خبراء في شؤون كوريا الشمالية من أن عمليات الحفر في البوابة الغربية من موقع "بونغ كيه ري" الخاص بالتجارب النووية في كوريا الشمالية، تشهد حاليا زيادة سريعة استعدادا لإجراء تجربة نووية جديدة.

وقال "فرانك بابيان" الخبير النووي في مختبر "لوس ألاموس" الوطني الأمريكي، وعدد من الخبراء الآخرين في مقال كتبوه لموقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الخميس، إن نتائج تحليلات الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية التجارية تشير إلى أنه قد تم رصد عدد من العربات الخاصة بنقل المواد المعدنية والعمال بالقرب من البوابة الغربية في شهر ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من أكوام التراب المستخرج.

وذكر الخبراء أنه تم رصد 9 عربات لنقل المواد المعدنية كانت موجودة عند البوابة الغربية، وطريق جديد فوق أكوام التراب في الصورة الملتقطة يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

كما تم رصد 7 مجموعات من العمال الذين يتراوح عددهم بين 100 و120 شخصا في الجزء الجنوبي من موقع "بونغ كيه ري".

وقال الخبراء إن هذه الأنشطة تشير إلى أن كوريا الشمالية تستمر في بذل الجهود استعدادا لإجراء تجربة نووية أخرى في موقع "بونغ كيه ري".