واشنطن تطالب سيول بتحديد نوع الدعم المقدم للوفد الرياضي الكوري الشمالي

قال تقرير نشرته صحيفة "آساهي" اليابانية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة طالبت كوريا الجنوبية بتحديد نطاق الدعم المقدم للوفد الرياضي الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية على أن يتم استخدامه داخل كوريا الجنوبية فقط.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر متعددة أن الولايات المتحدة قامت بنقل موقفها إلى الجانب الكوري الجنوبي والذي يدعو إلى عدم تقديم مواد يمكن بيعها في كوريا الشمالية للوفد الكوري الشمالي حتى ولو كانت مضربا لهوكي الجليد.

وقالت الصحيفة إن هذا الطلب جاء خوفا من احتمال تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، كما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستقبل بتوفير التكاليف اللازمة لإقامة الوفد الكوري الشمالي والوجبات الغذائية لأعضائه خلال أولمبياد بيونغ تشانغ، لكنها سترفض تقديم أدوات رياضية وهدايا قد يتم بيعها في كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية مباحثات مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تقديم الدعم للوفد الرياضي الكوري الشمالي الذي سيشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.