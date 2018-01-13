واشنطن تقول إنه لم يتم الاتفاق على موعد استئناف المناورات مع سيول

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" بأنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد استئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.

وكان الرئيسان الكوري والأمريكي قد اتفقا فى وقت سابق على تأجيل التدريبات المشتركة إلى ما بعد انتهاء دورة بيونغ تشانغ الأولمبية والبارلمبية.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "دانا وايت" فى مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول موعد استئناف المناورات مع كوريا، إنه سيكون بعد انتهاء دورة بيونغ تشانغ، ولكن لم يتم تحديده.

كما صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق "كينيث ماكنزي" الذي كان حاضرا أيضا خلال المؤتمر الصحفي بأنه لن يستخدم كلمة "تأجيل"، وقال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اختارتا إلغاء التضارب في المواعيد وضبط توقيت المناورات بسبب انعقاد دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وأكد "ماكنزي" على أن ما حدث هو مجرد "ضبط" في موعد المناورات بسبب هذا الحدث المهم في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت المتحدثة "وايت" أن وزارة الدفاع قررت تغيير موعد المناورات، لكنها مازالت تحتفظ بمجموعة كاملة من الخيارات للرئيس".