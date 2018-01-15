ترامب يصف المحادثات بين الكوريتين بأنها عظيمة

أكتب :

2018-01-15 14:24:29

تحديث :

2018-01-15 14:29:03

ترامب يصف المحادثات بين الكوريتين بأنها عظيمة

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه تجرى الآن مباحثات عظيمة مع كوريا الشمالية.
وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين  في أثناء زيارته لنادى الغولف في ولاية فلوريدا أمس الأحد، "لنرى ما الذي سيحدث مع كوريا الشمالية"، مشيرا إلى احتمال وقوع أحداث مختلفة خلال أولمبياد بيونغ تشانغ.
من جهة ثانية، نفى "ترامب" أمس الأحد ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من أنه قال في مقابلة الأسبوع الماضي إن لديه علاقة طيبة تربطه بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وقال "ترامب" في تغريدة نشرها في صفحته في موقع تويتر إنه قال في المقابلة الصحفية يوم الخميس الماضي إن علاقة طيبة كان من الممكن أن تربطه بـ"كيم"، مستخدما جملة شرطية، لكنه لم يحدد الظروف التي يمكن يحدث فيها ذلك.

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