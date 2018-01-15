توقعات بلقاء أمريكي كوري شمالي في بيونغ تشانغ

توقع خبراء صينيون أن يتم إجراء لقاء بين نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" ونائب رئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "تشيه ريونغ هيه" في أثناء حضورهما دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، الشهر القادم في كوريا الجنوبية.

وقال "روي تشاو" الباحث في معهد أبحاث شؤون شبه الجزيرة الكورية التابع لمعهد العلوم الاجتماعية في محافظة "لياونينغ" الصينية، خلال مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز" اليوم الاثنين، إن المجموعات السياسية تستعد لإيقاد شعلة الأمل من جديد لحل القضية النووية لكوريا الشمالية مستغلة أولمبياد بيونغ تشانغ.

وتوقع "روي تشاو" أن ترسل كوريا الشمالية وفدا كبيرا إلى أولمبياد بيونغ تشانغ برئاسة المسؤول رفيع المستوى "تشيه ريونغ هيه" الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب العمال كما يعتبر من بين أكثر المقربين من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وأكد الباحث الصيني أن أولمبياد بيونغ تشانغ ستكون فرصة كبيرة للجانبين الأمريكي والكوري الشمالي لتخفيف التوتر الناتج عن الأزمة النووية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم إجراء مباحثات ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة خلال فترة انعقاد الأولمبياد.

ومن ناحية أخرى، توقعت وسائل الإعلام الصينية ، ومن بينها تلفزيون "سي سي تي في"، أن يتم إجراء لقاء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال أولمبياد بيونغ تشانغ.