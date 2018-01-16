روسيا مستعدة لدعم المحادثات المباشرة حول القضية الكورية الشمالية

أعرب وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للمحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. واقترح الوزير الروسي خلال المؤتمر الصحفى السنوي لوزارة الخارجية الروسية أمس الاثنين، أن تقوم كافة الأطراف المعنية بقضية كوريا الشمالية بوقف أعمال المواجهة، مشيرا إلى أن روسيا والصين قدمتا بالفعل خريطة طريق لتسوية الأزمة النووية لكوريا الشمالية.

وقال لافروف إن موسكو ستدعم بنشاط المحادثات المباشرة بين الأطراف المعنية بالقضية الكورية الشمالية إذا ما توقفت عن أعمال المواجهة.

لكن الوزير الروسي اتهم الولايات المتحدة بإثارة التوتر من خلال التصريح بأن الخيار العسكري مازال مطروحا، وأيضا من خلال إجرائها مناورات عسكرية فى شبه الجزيرة الكورية.

كما أعرب لافروف عن وجهة نظر متشائمة حول الاجتماع الحالي بين وزراء خارجية 16 دولة فى مدينة "فانكوفر" الكندية حول قضايا كوريا الشمالية، وقال إنه لا يتوقع أي نتائج مثمرة من هذا الاجتماع.