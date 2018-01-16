توقعات بإزالة كوريا من القائمة الأوربية السوداء للملاذات الضريبية

أكتب :

2018-01-16 12:39:15

تحديث :

2018-01-16 12:39:15

توقعات بإزالة كوريا من القائمة الأوربية السوداء للملاذات الضريبية

من المتوقع أن يتم حذف اسم كوريا الجنوبية من القائمة السوداء الأوربية للملاذات الضريبية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقالت تقارير صحفية إن فريق العمل التابع للاتحاد الأوربي والمعني بضرائب الأعمال قد أوصى بحذف أسماء ثماني دول، من بينها كوريا الجنوبية، من قائمة العقوبات التي تتضمن أسماء الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، ووضعها في قائمة الدول التي ستخضع للمراقبة في هذا السياق.
ويتوجب أن تحظى هذه التوصية بموافقة وزراء مالية الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم فى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يقع مقر الاتحاد، يوم الثلاثاء القادم.
وكان الاتحاد الأوربي قد قررر الشهر الماضي وضع كوريا الجنوبية ضمن قائمته السوداء للملاذات الضريبية، مشيرا إلى عدم شفافية المزايا الضريبية التي تقدمها كوريا الجنوبية للشركات الأجنبية التي تستثمر فى مناطقها الاقتصادية الحرة ومناطق الاستثمار الأجنبي.

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