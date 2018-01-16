اجتماع بين وزيرتي خارجية كوريا وكندا

وصلت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إلى كندا لحضور اجتماع وزراء خارجية 20 دولة لبحث الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

وفور وصولها إلى مدينة "فانكوفر" أمس الاثنين، اجتمعت "كانغ" مع نظيرتها الكندية "كريستيا فريلاند"، حيث أوضحت "كانغ" خلال الاجتماع نتائج المحادثات رفيعة المستوى التي عقدت بين الكوريتين الأسبوع الماضي، وحالة الحوار بين الكوريتين التي نشأت بسبب دورة الألعاب الشتوية القادمة في "بيونغ تشانغ".

ومن جانبها أكدت "فريلاند" على أهمية تعاون المجتمع الدولي في البحث عن حل دبلوماسي للقضية النووية الشمالية، واقترحت أن تلعب كندا دورًا وسيطًا للحوار، مع الدول المحيطة بشبه الجزيرة الكورية.

كما أشارت "فريلاند" إلى الوسائل التي سوف تتخذها بلادها لإيقاف "بيونغ يانغ" من التهرب من العقوبات من خلال الحظر البحري، وهي الفكرة التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية.

الجدير بالذكر أن اجتماع وزراء الخارجية في "فانكوفر" يناقش شؤون الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة، ويسعى إلى التواصل إلى سبل لمعالجة التهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.

ويضم الاجتماع وزراء الدول التي قاتلت إلى جانب كوريا الجنوبية خلال الحرب الكورية، كما تشارك اليابان والهند والسويد في هذا الاجتماع.