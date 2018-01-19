منظمة تشو تشونغ ريون تخطط لإرسال فريق تشجيع إلى أولمبياد بيونغ تشانغ

قال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أمس الخميس إن منظمة "تشو تشونغ ريون"

للكوريين المقيمين في اليابان والموالية لكوريا الشمالية، تخطط لإرسال فريق مشجعين

يتكون من 170 شخصا إلى أولمبياد "بيونغ تشانغ" الشتوية. وأضافت

الوكالة أن هذه الخطة جاءت إثر توصل الكوريتين إلى اتفاق على تشكيل فريق رياضي

موحد بينهما في هوكي الجليد للنساء، ودخولهما إلى حفل افتتاح الأولمبياد تحت علم

واحد. ورفض

مسؤول في منظمة "تشو تشونغ ريون" توضيح تفاصيل عن خطة المنظمة. يشار

إلى أن الكوريتين قد اتفقتا في المباحثات على مستوى العمل التي عقدت أول من أمس الأربعاء على

ضمان نشاط فريق المشجعين التابع لمنظمة "تشو تشونغ ريون". وكانت

منظمة "تشو تشونغ ريون" قد قامت بإرسال فريق مشجعين مكونا من 441

شخصا إلى دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في عام

2002.