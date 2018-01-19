وزيرالرياضة الكوري الشمالي يشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية

وصل "كيم إيل كوك" وزير الرياضة الكوري الشمالي ورئيس اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية إلى مدينة لوزان السويسرية لحضور الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الأولمبية الدولية غدا السبت لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" قد عرض اقتراحا على الكوريتين لعقد اجتماع بين الأطراف الثلاثة لبحث القضايا المتعلقة بحجم الوفد الرياضي الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ، وأنواع الرياضات التي سيتنافس فيها اللاعبون الكوريون الشماليون، والعلم الذي سيحمله الفريق الموحد بين الكوريتين في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى النشيد الوطني الذي سيتم استخدامه في مراسم توزيع الميداليات للفريق الكوري الموحد.

وسيمثل الجانب الكوري الجنوبي في اجتماع لوزان وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري "دو جونغ هوان"،ورئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد بيونغ تشانغ "لي هي بوم".

وتبين أن الوفد الكوري الشمالي سيعقد اليوم الجمعة اجتماعا منفصلا مع اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد.