ماتيس يعلن عن استيراتيجية الدفاع الجديدة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن استيراتيجية الدفاع الجديدة للعام 2018 في واشنطن اليوم السبت حيث أكد على أن بعض الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وايران تستمر في القيام بأعمال تهدد الأمن والاستقرار في أقاليمهم وحتى العالم مشيرا الى أن أنظمة تلك الدول تنتهك حقوق الانسان لدى مواطنيها وتقود بلادها نحو اتجاه خاطئ، وشدد ماتيس على أنه يعمل على مواجهة هذه التصرفات.

ووفقا لخلاصة تقرير الاستيراتيجية الدفاعية الأمريكية الجديدة للعام 2018 فإن كوريا الشمالية وإيران تقومان بأعمال استفزازية تهدد الاستقرار الاقليمي من خلال دعمهما لتطوير الأسلحة النووية والأعمال الإرهابية.

من جانب اخر ينص التقرير على أن أمريكا تكثف جهودها لمواجهة أعمال الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وضرورة تقوية الأنظمة الدفاعية الذاتية للهجمات الصاروخية.





