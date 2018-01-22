توقعات بتجاوز حجم التبادل التجاري بين كوريا والاتحاد الأوربي 100 مليار يورو

طبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "يوروستات" المتخصصة في الإحصاءات والتابعة للاتحاد الأوربي، بلغ حجم الصادرات الكورية إلى دول الاتحاد 46.4 مليار يورو خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بزيادة نسبتها 21.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

أما حجم الواردات الكورية من دول الاتحاد فقد بلغ 45.8 مليار يورو خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، بزيادرة نسبتها 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وبالتالي بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما 92.2 مليار يورو، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي قد شهد زيادة تبلغ 8.4 مليار يورو في شهر نوفمبر الماضي فقط.

وبهذا، من المتوقع أن يتجاوز لأول مرة حجم التجارة بين الجانبين 100 مليار يورو في العام الماضي.

وقال التقرير إن حجم الفائض التجاري الكوري مع الاتحاد الأوربي بلغ 700 مليون يورو خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي.

