الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات إضافية على 17 كوريا شماليا

أكتب :

2018-01-23 12:09:08

تحديث :

2018-01-23 12:09:08

الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات إضافية على 17 كوريا شماليا

قرر الاتحاد الأوربي فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية تشمل حظر سفر وتجميد أصول 17 مواطنا كوريا شماليا متهمين بممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة والتهرب من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.
وقالت مصادر مسؤولة في مقر الاتحاد الأوربي أمس الاثنين إنه تم توقيع عقوبات على 17 كوريا شماليا بسبب تورطهم في أنشطة تجارية غير مشروعة، وأنشطة تستهدف تسهيل التهرب من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
ويذكر أن معظم الأفراد المدرجين فى قائمة العقوبات الأوربية هم من كبار المسؤولين في شركات تجارية وليسوا من مسؤولي الحكومة.
وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوربي سيواصل الضغط على كوريا الشمالية بسبب استمرارها في تطويرها برامج نووية وصاروخية، متجاهلة بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولى السابقة.
وبهذه الخطوة الأخيرة، ارتفع عدد الأفراد الكوريين الشماليين الذين يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوربي إلى 58.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>