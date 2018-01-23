الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات إضافية على 17 كوريا شماليا

قرر الاتحاد الأوربي فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية تشمل حظر سفر وتجميد أصول 17 مواطنا كوريا شماليا متهمين بممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة والتهرب من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.

وقالت مصادر مسؤولة في مقر الاتحاد الأوربي أمس الاثنين إنه تم توقيع عقوبات على 17 كوريا شماليا بسبب تورطهم في أنشطة تجارية غير مشروعة، وأنشطة تستهدف تسهيل التهرب من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

ويذكر أن معظم الأفراد المدرجين فى قائمة العقوبات الأوربية هم من كبار المسؤولين في شركات تجارية وليسوا من مسؤولي الحكومة.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الأوربي سيواصل الضغط على كوريا الشمالية بسبب استمرارها في تطويرها برامج نووية وصاروخية، متجاهلة بشكل كامل قرارات مجلس الأمن الدولى السابقة.

وبهذه الخطوة الأخيرة، ارتفع عدد الأفراد الكوريين الشماليين الذين يخضعون لعقوبات الاتحاد الأوربي إلى 58.